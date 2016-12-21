Şarkıcı Rita Ora dolandırıldı

Şarkıcı Rita Ora, muhasebecisi tarafından dolandırıldı ve 10 milyon lira değerinde servetini kaybetti.

Muhasebecinin, Ora’nın yaptığı yatırımlar da dahil olmak üzere birçok kişiyi 20 milyon sterlin değerinde dolandırdığı iddia edildi. Muhasebecinin, şarkıcının hesaplarını gizlice başka bir hesaba sızdırdığı ve bu sebeple para kaybı yaşadığı öğrenildi.

İddiaya göre muhasebeci son dönemlerde lüks otomobiller satın almasıyla dikkat çekti. Komşuları, muhasebecinin kısa sürede Audi Q5 ve Mercedes-Benz otomobiller ile 85 bin TL değerinde Rolex marka saat aldığını öne sürdü.

Parayı internetten kumar oynayarak kazandığını söyleyen muhasebecinin harcamaları polisin de ilgisini çekti. Mütevazı kazancı olan muhasebecinin dokuz aydır yaptığı harcamalar polis tarafından takibe alındı.

Polis, muhasebecinin satın aldığı İngiltere’nin güneydoğusundaki yaklaşık 4 milyon TL değerindeki beş yatak odalı evi de incelemeye aldı.

Birçok kişiyi ve şirketi dolandırdığı düşünülen şüphelinin kurbanları arasında Rita Ora da var. Ünlü şarkıcının avukatı Graham Shear de Ora’nın soruşturmaya dahil olduğunu doğruladı.

Polis, 35 yaşındaki muhasebecinin tutuklandığını ve hakkında soruşturma açıldığını söyledi.