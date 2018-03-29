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Şarkıcı Resul Dindar'ın kazada ölen annesi toprağa verildi

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - KARADENİZ müziğinin tanınan ismi, şarkıcı Resul Dindar'ın motosiklet kazasında ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren annesi Meliha Dindar (53), Artvin'in Hopa ilçesinde toprağa verildi

29 Mart 2018 19:56

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - KARADENİZ müziğinin tanınan ismi, şarkıcı Resul Dindar\'ın motosiklet kazasında ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren annesi Meliha Dindar (53), Artvin\'in Hopa ilçesinde toprağa verildi.   
Hopa\'daki Cumhuriyet Camii\'nde Meliha Dindar için ikindi vakti kılınan cenaze namazında, çocukları Resul, Barış ve Ebru ile kazada yaralanan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan eşi Osman Dindar taziyeleri kabul etti. Cenazeye Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan, Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi; sanatçılar Selçuk Balcı, Birol Toplaoğlu, Hülya Polat, Niyazi Koyuncu, Tanju Topal, Abolas Lermi, Volkan Arslan, Yüksel Baltacı, Gökhan Uzunali, Zeki Uçkan ve Erkan Ketenci ile çok sayıda Artvinli katıldı. İkindide kılınan namazın ardından Meliha Dindar\'ın cenazesi, ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Hopa’da, 27 Mart Salı akşamı, Arhavi ilçesinden Hopa yönüne giden Osman Dindar yönetimindeki motosiklet, yola düşen kaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Osman ile eşi Meliha Dindar yaralandı. Dindar çifti, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meliha Dindar, tedaviye alındığı Rize Devlet Hastanesi\'nde dün yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan Osman Dindar ise taburcu edildi.

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