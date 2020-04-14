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Şarkıcı Pitbull'dan Koronavirüs'le mücadele şarkısı

Pitbull, şarkının gelirlerinin Covid-19 yardımı veren kuruluşlarına aktarılacağını açıkladı

14 Nisan 2020 14:51

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelinde müzisyenlerin şarkıları için de ilham oldu. Şarkıcı Pitbull "I Believe That We Will Win" (Yeneceğimize İnanıyorum) isimli bir Koronavirüs şarkısı çıkardı. 

Pitbull'un Koronavirüs günlerini anlattığı "I Believe That We Will Win" şarkısının sözlerinde "Virüsten daha hızlı yayılan nedir biliyor musunuz? Korku. Ve korkuya geldiğinde ya her şeyi unutup kaçarsın ya da her şeyle yüzleşip yükselirsin" sözleri yer aldı. 

Şarkıda aynı zamanda "Nasıl düştüğün değil, nasıl kendine geldiğin önemlidir" ifadeleri  kullanıldı. 

Pitbull, şarkının gelirlerinin Covid-19 yardımı veren kuruluşlarına aktarılacağını açıkladı. 

 

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