Şarkıcı Özgün: 4 sene önce aynanın karşısına geçtim ve...

Şarkıcı Özgün, 4 yıl önce ayna karşısına geçerek kendisine bir söz verdiğini söylerken “Yapmak istediğim ve kendimi görmek istediğim halime dönüşebilmek için azimle ve hiç yorulmadan çalıştım” dedi.

Özgün, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkati çekti. "İnsanın istediği her şeyi azim ve sıkı çalışma ile yapabileceği" mesajını veren Özgün, müziğin yanı sıra hayatının bir parçasını spora adadığını söyledi.

Özgün, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bundan dört yıl önce aynanın karşısına geçtim ve kendime bir söz verdim. Yapmak istediğim ve kendimi görmek istediğim halime dönüşebilmek için azimle ve hiç yorulmadan çalıştım. Spor yapmak, bir süre sonra hayat tarzım haline geldi ve olduğum kişiden, hissettiğim şeyden çok mutlu olduğumu fark ettim. Sıkı çalışmanın ve inanmanın istediğimiz her şeyi yapabilmek için ilk adım olduğunu artık biliyorum. Müzik, spor ve ailem hayatımın vazgeçilmezleri..."



