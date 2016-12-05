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Şarkıcı Orhan Ölmez bıçaklı saldırıya uğradı!

Ölmez'in komşuları tarafından darp edilerek bıçaklanıdığı belirtildi

05 Aralık 2016 10:49

Ünlü sanatçı Orhan Ölmez, dün akşam yaşanan tartışmanın ardından bıçaklandı. Ölmez daha önce de tartışma yaşadığı komşusu tarafından darp edilmiş ve bıçaklanmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Halkalı'da bulunan lüks bir sitede ikamet eden Ölmez, daha öncede birkaç kez gürültü çıkaran komşuları ile dün akşam bina girişinde karşılaştı. Alkollü olduğu öğrenilen komşularına "Eğer taşınıyorsanız yardımcı olayım" diyen Ölmez binadan çıktı. Orhan Ölmez'in sözlerine sinirlenen komşuları sanatçıyı otoparka kadar takip etti. Otomobiline binen sanatçının yanına gelen 4 kişi araca binip kontak anahtarını çıkardı. Ölmez'in boğazını sıkan ve darp eden saldırganlar sanatçıyı 5 yerinden bıçakladı. Orhan Ölmez hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Orhan Ölmez, bir dönem çıkardığı 'Su Misali' adlı şarkıyla popüler olmuştu.

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