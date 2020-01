Şarkıcı olmak için İstanbul'a geldi; hayatı 'Toz Ruhu'na senaryo oldu!

Şarkıcı olma hayaliyle Kastamonu Tosya’dan İstanbul’a gelen Metin Kırıkoğlu, işler hayal ettiği gibi yürümeyince ev ve ofis temizliğine başladı. Kırıkoğlu'nun hikâyesi "Toz Ruhu" isimli bir filme ve sıradan insanların kısacık hikâyelerinin çekildiği "Cep Hikâyeleri"ne bile konu oldu.

47 yaşındaki Metin Kırıkoğlu, İstanbul Beyoğlu’nda oturuyor. Hiç evlenmemiş. Bir şirkete bağlı değil; İstanbul’un her ilçesine ev ve ofis temizliğine gidiyor. Sıcağa gelemediği için yaz-kış üzerinde ince bir tişört veya gömlekle dolaşıyor. Temizlik ve olası tamir için gerekli malzemeleri de iki büyük torbada beraberinde götürüyor. Eve vardığında önce spor ayakkabısını giyiniyor. Ardından kemerine takılı dolaştığı cep radyosundan arabesk çalan bir kanalı açıyor ve koyuluyor temizliğe... Gece 12’ye kadar temizlik yapmışlığı var. Nevi şahsına münhasır kişiliği ile; hikâyesi "Toz Ruhu" isimli bir filme ve sıradan insanların kısacık hikâyelerinin çekildiği "Cep Hikâyeleri" ne bile konu olmuş.

Doğumum da ilginç benim

Metin Kırıkoğlu şöyle anlatıyor: "Doğumum da ilginç benim. Ölü doğmuşum. Önce çöpe atıyorlarmış o sırada tef çalmaya başlamışlar ben de canlanmışım. Müzikle ilgim de oradan geliyor herhalde. Kastamonu Tosyalıyım. İlkokul mezunuyum. Küçükken annem başka evlere temizliğe giderdi ben de kendi evimizi siler süpürürdüm. Marangozluk, çıraklık da yaptım. İstanbul’a şarkıcı olmak için geldim. Haftada bir müzik eğitimi de aldım. Baktım bu işler kolay olacak gibi değil. Bir süre otellerde komilik, garsonluk yaptım. Askerden geldikten sonra da bir restoranda 3 yıl hem garson hem de temizlik işini birden yaptım. İki işi birden olacak gibi değildi, tamamen temizlik dünyasına girdim.”

Kırıkoğlu’nun malzeme poşetinde yok yok. Her yüzeye farklı renkte bir bez, kullanılıp atılacak yeni süngerler, evde kırık döküğe karşı birkaç tamir malzemesi, deterjanlar ve kendi deyimiyle imza için koku spreyi. "Ben işime âşığım" diyen Kırıkoğlu’nun yaşam felsefesi ise net: "Her gün neşeliyim, cıvıl cıvılım. Her gün yeni bir doğuş, yeni bir başlangıç."

Finale spreyle imza

Evini 15 yıldır ondan başkasına temizletmeyen Nuran Argın, Metin Bey hakkında, "Ajansta bir arkadaşıma geliyordu. Öyle tanıştık Metin Bey ile. O gün bugündür de hiç ayrılmadık. Yaptığı işe âşık birisidir. Gittiği yerler hakkında, oradaki insanlar hakkında asla konuşmaz. Tornavida, yedek süpürge ucu, tamirat yapar, kovayı beğenmez fırlar gider kova alır. Ütü de yapar. Temizliğine kimse laf söyleyemez" diye konuşuyor.

Metin Bey temizliği bitirdi, biz de sohbeti... Sağ elini şıklatarak son kez temizlediği yerleri kontrol edip, "Bu da tamam, burası da olmuş" dedikten sonra kendi deyimiyle eve imzasını atıyor ve koku spreyini sıkıp ekliyor: İşte yine finalde eser ortaya çıktı!