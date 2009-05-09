Şarkıcı oldular

15 oyuncuyla düet yaptı

Fikret Kuşkan'dan ninni



Ünlülerin makyaj odasında mırıldandığı şarkılar albüm oldu! Uzun yıllar tanınmış simaların makyözlüğünü yapan, ardından Balkan şarkıları söyleyerek iki albüm çıkaran Suzan Kardeş, ilginç bir projeye imza attı. Birlikte çalıştığı 15 oyuncuyu stüdyoya sokarak sevdikleri şarkıları söyleten ve onlarla düet yapan Kardeş, ‘Saç-Makyaj: Suzan Kardeş/ Makyaj Odası Şarkıları’ adlı albümü hazırladı.Demet Akbağ Roman havası, Erkan Can Azeri türkü, Fikret Kuşkan ninni, Özgü Namal Hıdrellez şarkısı, Yılmaz Erdoğan da türkü söyledi. Albümün tek şarkıcısı Sezen Aksu oldu. Kardeş, ay sonunda çıkacak albüm için, “Bu şarkıları makyaj odasında söylerdik. Albümün solisti değilmakyözüyüm. İçinde hikayem var” dedi.