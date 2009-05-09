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Şarkıcı oldular

Suzan Kardeş aralarında Cem YIlmaz ve Nejat İşler'in de bulunduğu ünlü oyuncularla Makyaj odası şarkıları albümünü yaptı

09 Mayıs 2009 03:00

Suzan Kardeş, makyözlüğünü yaptığı oyuncularla albüm hazırladı. Cem Yılmaz ve Nejat İşler’in de şarkı söylediği albümün adı ‘Makyaj Odası Şarkıları’ oldu

15 oyuncuyla düet yaptı

Ünlülerin makyaj odasında mırıldandığı şarkılar albüm oldu! Uzun yıllar tanınmış simaların makyözlüğünü yapan, ardından Balkan şarkıları söyleyerek iki albüm çıkaran Suzan Kardeş, ilginç bir projeye imza attı. Birlikte çalıştığı 15 oyuncuyu stüdyoya sokarak sevdikleri şarkıları söyleten ve onlarla düet yapan Kardeş, ‘Saç-Makyaj: Suzan Kardeş/ Makyaj Odası Şarkıları’ adlı albümü hazırladı.

Fikret Kuşkan'dan ninni

Demet Akbağ Roman havası, Erkan Can Azeri türkü, Fikret Kuşkan ninni, Özgü Namal Hıdrellez şarkısı, Yılmaz Erdoğan da türkü söyledi. Albümün tek şarkıcısı Sezen Aksu oldu. Kardeş, ay sonunda çıkacak albüm için, “Bu şarkıları makyaj odasında söylerdik. Albümün solisti değil
makyözüyüm. İçinde hikayem var” dedi.

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