Şarkıcı Oğuzhan Koç: Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz

Şarkıcı Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından oyuncu Demet Özdemir ile yeni bir ilişkiye başladıklarını duyurdu.

Dört günlük sokağa çıkma yasağının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğrafları çekilmişti. Demet Özdemir'in aşk itirafından sonra bir itiraf da Oğuzhan Koç'tan geldi.

Koç ile fotoğrafları çekilen oyuncu "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" ifadelerini kullandı. Özdemir'in arkadaş olduğu Koç'un eski sevgilileri Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak, Özdemir'i Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Özdemir, geçen yıl bir eğlence mekanı çıkışında Oğuzhan Koç ile görüntülenmiş ancak haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlamıştı.

Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti. Demet Özdemir'le ilgili şunları söyledi:

"Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şuan Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim."