Şarkıcı Nez’den Survivor itirafı: Baygınlık yaşadığı için kadrodan ayrılmış

Şarkıcı Nez, programcı Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında Acun Ilıcalı tarafından Survivor 2012'ye davet edildiğini, ancak Dominik'e gitmesine bir gün kala baygınlık yaşadığı için kadrodan ayrıldığını ifade etti.

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında Dur Bi Dinle serisinde bu hafta konuğu şarkıcı Nez oldu. 2002 yılında çıkardığı albümdeki Sakın Ha şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Nez, Çağlayan'ın programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Asıl adı Nezihe Kalkan olan şarkıcı Nez, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın sunduğu Yok Böyle Dans yarışmasına katıldığını ancak finale giderken partnerinin sakatlanması nedeniyle yarışmadan ayrıldığını söyledi.

Acun Ilıcalı'nın ise Yok Böyle Dans'ın ardından "Sen tam bir Survivor'lık bir kızsın" diyerek kendisini Survivor 2012'ye çağırdığını söyleyen Nez, Survivor sürecinde yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Survivor'a gidemedim. Ekibimizin Survivor'a hazırlık aşamasında söylediği şeyler vardı. 'Yerde yatın, evinizin kendi konforunda konforsuzluğu yaşayın' gibi tavsiyelerde bulundular. Ben çok abarttım. Kaç ay önce pirinç lapası yemeye başladım. Tam gitmemize bir gün kala bayıldım ve hastaneye kaldırıldım. İyi ki bayılmışım, uçakta olsa ne yapacaktım? Annem, Acun Ilıcalı'yla konuştu, daha sonra ünsüzler takımından ünlülere bir kişi geçti. O arkadaşımız Anıl da finale kadar gitti. Anıl da ilk programda teşekkür etmişti, 'Nez ablacağım bir günde ünsüzlerden geçip ünlü oldum' diye"