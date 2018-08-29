Şarkıcı Mercan'dan darp davası: İlk duruşmanın şikâyetten 2 yıl sonra görülmesi çok acı

Müzisyen Mercan'ın, Murat Şimşir isimli kişiden darp gerekçesiyle şikâyetçi olduğu soruşturmada yaklaşık 1.5 yıl sonra dava açıldı.

Elektronik ve pop müzikte alternatif çıkışıyla dikkat çeken, son single'ı 'Koma'yı kısa bir süre sevenleriyle paylaşan Mercan, Adli Tıp Kurumu’ndan aldığı darp raporuyla savcılığa giderek Şimşir hakkında şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından yapılan soruşturmanın ardından yaklaşık 1.5 yıl sonra Şimşir hakkında ‘yaralama, tehdit ve hakaret’ suçlarından dava açıldı.

T24'ün ulaştığı Mercan, şiddete uğrayan kadınların sessiz kalmaması gerektiğini ifade ederek, "Şiddetin tekrarlanmaması için şiddete uğrayan kadınların sessiz kalmaması için gerekiyor. Şiddete uğrayan kadınlar, Mor Çatı'dan yardım alabilirler. Kadınlar çaresiz değiller. Şiddete uğradığınızda bunu hak edecek bir şey yapıp yapmadığınızla alakalı bir sorgulama yapılamaz. Hiçbir şey şiddeti haklı gösteremez" dedi.

Mercan basına yansıyan şiddet olayını da şöyle anlattı:

"Olay bir buçuk yıl önce yaşandı. Bana şiddet uygulayan kişi 3 yıl birlikte olduğum bir insan değil, kısa bir süre önce tanıştığım bir insan tarafından darp edildim. Şikâyette de bulundum. Darp sonucu sağ kulağımda kalıcı duyu oluştu, kulak zarım delindi, ve dişlerim kırıldı. Ancak bir buçuk yıl sonra dava açılabilmiş."

Davayı geri çekmeyeceğini belirten sanatçı, "Bu süreç içinde, kendisinden şikâyetçi olduğum kişi, olaydan bir hafta sonra tekrar bir şiddet eğilimi gösterdi. Ama davayı geri çekmedim. Kesinlikle sicilinde bulunması gerekiyor. Tekrar birine şiddet uygularsa ceza alması gerektiğini düşündüğüm için şikâyetimi geri çekmedim" şeklinde konuştu.

Şiddetin sadece kadınlara yönelik olmadığını da dikkat çeken Mercan, "Maalesef, çok fazla grubun şiddete uğradığı bir ülkede yaşıyoruz. Sadece kadınlara değil, çocuklara, hayvanlara, LGBT'li bireylerine karşı çok ciddi bir şiddet var. Kadın cinayetlerinin sayısı her geçen gün artıyor" diye konuştu.

Duruşmanın şikâyetçi olduğu tarihten 2 yıl sonra görülmesinin "çok acı" olduğunu söyleyen Mercan, "Bu kadar şiddetin ortasında insanların hukuken de herhangi bir şekilde yaptırımsız kalmasını izliyoruz. Benim olayımda da şikâyetçi olmamdan bir buçuk yıl sonra dava dosyasının açılması, ilk duruşmanın 2 yıl sonra görülmesi çok acı" değerlendirmesinde bulundu.

Bazı gazetelerin haberi işleme biçminden rahatsız olduğunu dile getiren Mercan, "Haberi yapan bazı arkadaşlar benim ilk klibimden dekolteli görüntülerimi kullandı. Bu sanki şiddeti daha da maruz gösteren bir alt metin aslında. Bu olay öyle işlenecek bir mesele değil. Sonuçta sokakta ben o kıyafetlerle gezmiyorum. Kanun bana izin verdiği açıklıkta geziyorum. Duruşmalara katılıp sonuna kadar takipçisi olacağım" şeklinde konuştu.

Olay sonrası evini taşıdığını belirten Mercan, "Evimi bile taşıdım bu olaydan sonra. Adresimi gizliyorum. Cezai muadiyesi olması için gerekli her şeyi yapıyorum.Şiddetin tekrarlanmaması için şiddete uğrayan kadınların sessiz kalmaması için gerekiyor. Şiddete uğrayan kadınlar, Mor Çatı'dan yardım alabilirler. Kadınlar çaresiz değiller. Şiddete uğradığınızda bunu hak edecek bir şey yapıp yapmadığınızla alakalı bir sorgulama yapılamaz. Şiddeti hiçbir şey maruz gösteremez" ifadesini kullandı.

T24’ten açıklama: Müzisyen Mercan’ın, hakkında darp şikâyetinde bulunduğu Murat Şimşir’in adı, büyük bir yanlışlıkla Murat Cemcir olarak yazıldı. Gazete DuvaR’dan yapılan alıntının T24 tarafından da teyit edilmeden yazılmasından kaynaklanan bu büyük yanlışlığı düzeltir; Murat Cemcir, Mercan ve okurlarımızdan özür dileriz.