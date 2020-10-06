Şarkıcı Lana Del Rey'in imza gününde taktığı örgülü maske tepki çekti

Şarkıcı Lana Del Rey, bir imza günü etkinliğine giderken taktığı parlak örgü maske nedeniyle tepki çekti. Ünlü şarkıcının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında yüzü korumayacak örgü delikleri olan bir maske taktığı söylendi.

Lana Del Rey, katıldığı şiir okuma ve imza günü etkinliğinde parlak, örgülü ve delikli bir maske taktı. Pek çok hayranıyla poz veren Rey, salgın sırasında taktığı maske nedeniyle sorumsuz olmakla eleştirildi.

Del Rey'in kız kardeşi Chuck Grant, ablasının etkinlik öncesi test yaptırdığını ve sonucunun negatif çıktığını söyledi. Grant, ablasının hayranlarından 1 metre uzakta durduğunu söylese de sosyal medyada yakın mesafeli fotoğraflar paylaşıldı.