Şarkıcı Kıraç ile ekonomist Özgür Demirtaş arasında tartışma; "Ben bıktım bu kibirden ve kendi ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglo Sakson tavırlardan!"

Şarkıcı Ali Tufan Kıraç ile ekonomist Özgür Demirtaş arasında takipçi polemiği gündem oldu. Kıraç'ın, "İsmi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder!" diyerek hedef aldığı Demirtaş, “Ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Te Allahım yarabbim” diyerek tepki gösterdi.

Demirtaş'ın, "Kim bu Kıraç?" diye sorduğu tweet'ine Kıraç'tan yanıt gecikmedi. "Açık söyleyeyim; ben bıktım bu kibirden ve kendi ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglo Sakson tavırlardan!" diyen Kıraç, "Kim olmalıyım basit bir soru sormak için kardeşim kim?" diye sordu.

Bunun üzerine Demirtaş, "Arkadaşım" hitabıyla seslendiği Kıraç'a yönelik olarak, "Kibir diyorsun, ismi lazım değil diye başlayıp, bunu niye bu kadar insan takip eder diyorsun? Sana ne beni ne kadar insanın takip ettiğinden? Sizi tanımam ve merak etmem sizi takip edenlerin niye ettiğini. İlk yazan sizsiniz. Bırakın beni işinize bakın Allah aşkına" ifadelerini kullandı.