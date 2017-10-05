Şarkıcı kadın olduğu düşünülen mumya, hadım edilmiş rahip çıktı

Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinde yer alan dünyaca ünlü Ermitaj Müzesi, beklenmedik keşfe sahne oldu. Bilim insanlarının yaptığı inceleme sonucunda müzede sergilenen ve şarkıcı kadına ait olduğu düşünülen eski Mısır mumyasının aslında Pa-keş adlı hadım edilmiş bir rahibe ait olduğu ortaya çıktı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Ermitaj Müzesi Antik Yakın Doğu Bölüm başkanı Andrey Bolşakov, mumyanın MÖ 1. yüzyıla ait olduğunu belirterek, "Bütün mumyalar, içinde bulunduğu keten bez açılmadan birbirine çok benzer. Bu da sık sık birbiriyle karıştırılmasına neden oluyor" ifadesini kullandı.

Mumyaların daha önce St. Petersburg’daki Kunstkamera Müzesi’nde bulunduğunu kaydeden bilim adamı, daha sonra Ermitaj’a getirildiği ve bunun sonucunda sergilenen eşyalarda bazı karışıklıklar meydana gelmiş olabildiğini belirtti.