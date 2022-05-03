Şarkıcı Jansowah’ın eski nişanlısı darp etti: “Sonun Bergen gibi olacak”

Jansowah mahlaslı şarkıcı Güler Selçuk’u eski nişanlısı Furkan Akan darp etti, Selçuk’u, “İstanbul'a dönersen yüzüne kezzap atacağım. Sonun Bergen gibi olacak” diyerek tehdit etti.

Sabah’ta yer alan habere göre, Selçuk, klip çekimi için Fransa’dan İstanbul’a geldi. Havaalanında bekleyen Furkan Akan, Selçuk’u darp etti. Polisi arayarak yardım isteyen Selçuk Fransa'ya geri döndü.

Akan, Selçuk’u “İstanbul'a dönersen yüzüne kezzap atacağım. Sonun Bergen gibi olacak. Bergen'le aynı kaderi yaşayacaksın.” diyerek tehdit etti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Selçuk, Furkan Akan'ın kendisini öldüreceğini belirterek koruma talebinde ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.