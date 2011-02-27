-ŞARKICI İZEL'E TAZMİNAT CEZASI ANKARA (A.A) - 27.02.2011 - Şarkıcı İzel, ressam Harun Antakyalı'nın halka açık mekanda yer alan resmini izinsiz olarak klibinde kullanmadığı gerekçesiyle tazminata mahkum oldu. Alınan bilgiye göre, ''Büyük yüzeylerin ressamı'' olarak tanınan Antakyalı, 2001'de 20 bin kişi için düzenlenen yılbaşı eğlencesinde, Karaköy 4 nolu antreponun duvarına çizdiği 42 metrekarelik resminin sanatçı İzel'in klibinde yer aldığını fark etti. Avukatı Ünsal Piroğlu aracılığıyla dava açan Antakyalı, tablosunun televizyon kanallarında yayımlanan ''Kime zarar verdik'' adlı şarkının klibinde izin alınmadan fon olarak kullanılması nedeniyle ''telif haklarının mali ve manevi'' olarak ihlal edildiği gerekçesiyle İzel'e karşı dava açtı. Davanın görüldüğü mahkeme, tablonun izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle şarkıcı İzel ile klibi yayınlayan Kral TV'yi açılan 2 ayrı davada toplam 24 bin lira tazminat ödemeye mahkum ederken, Türkiye düzeyinde yayınlanan bir gazetenin kültür ve sanat sayfasında ve ilgili televizyon kanalında kararın ilan edilmesine de hükmetti. İlk dava kararı Yargıtayın da onamasıyla kesinleşirken, Mahkemenin hükmettiği tazminatın uzun süredir ödenmemesi üzerine İzel'in bazı firmalardaki alacaklarına haciz konuldu. Harun Antakyalı'nın avukatı Piroğlu, yaptığı açıklamada, açtıkları 2 ayrı davada kazandıkları tazminatların yasal faizleriyle birlikte 80 bin TL'yi geçtiğini söyledi.