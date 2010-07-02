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Yaşam

Şarkıcı Haluk Levent tutuklandı

Şarkıcı Haluk Levent, bir borcu nedeniyle başlatılan icra takibi kapsamında tutuklandı.

02 Temmuz 2010 03:00

T24 - İcra borcu nedeniyle dün akşam İstanbul'da düzenlediği konser ardındangözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ümraniye cezaevine gönderildi. Yetkililer Levent'in borcunu ödemesi halinde serbest bırakılabileceğini belirtti.

Şarkıcı Haluk Levent, bir borcu nedeniyle başlatılan icra takibi kapsamında tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Haluk Levent, borcu nedeniyle başlatılan icra takibine ilişkin dosya kapsamında çıkarılan yakalama kararı uyarınca, Ataşehir'de dün akşam (1 Temmuz 2010) verdiği konser sırasında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bugün (2 Temmuz 2010) Kadıköy Adliyesi'ne sevk edilen Levent, İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ümraniye Cezaevi'ne gönderildi.

Levent'in söz konusu borcu ödemesi halinde serbest kalabileceği öğrenildi.


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