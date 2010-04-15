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Yaşam

Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı

15 Nisan 2010 18:24

T24-  ''Yağma'', ''tehdit'' ve ''çek senet tahsilatı'' olaylarına ilişkin bir suç örgütüne düzenlenen operasyonda, şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ''yağma'', ''tehdit'' ve ''çek senet tahsilatı'' olaylarına ilişkin bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 
Operasyonda, şarkıcı Haluk Levent ile yasa dışı telefon dinlemeleri konusundaki soruşturmada yakalanarak serbest bırakılan Alaattin Ç'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor. (aa)
 

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