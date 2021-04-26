Şarkıcı Gülşen'den koruma altındaki çocuğu ifşa eden Aile Bakanı Derya Yanık'a: Nasıl bir vicdansızlık?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık'ın, 23 Nisan'da makamında ağırladığı 10 yaşındaki çocuğa Ramazan dolayısıyla bir şey ikram etmediğini söylemesi ve çocuğun koruma evinde kaldığını dile getirmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Yanık'a tepki gösterenlerin biri de ünlü şarkıcı Gülşen oldu.

"Çocuğu çikolatadan mahrum etmek nasıl bir vicdansızlık"

Instagram hesabından paylaşım yapan Gülşen, Yanık'ı istifaya davet ederek şunları yazdı:

"Koruma altında bir çocuğun ifşa edilmesini kanunlar da biz de kabul edemeyiz. Bunu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bir de. Üstüne üstlük bu çocuğumuzu bir çikolatadan mahrum bırakarak oradan göndermek nasıl bir vicdansızlık?"

Gülşen’in paylaşımı şu şekilde: