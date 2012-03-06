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Şarkıcı Gönen, yeni albümüyle müzisyenleri bir araya getirdi

Gönen, yeni albümün ilk klibini, albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı Bahsetme’ye çekti.

06 Mart 2012 13:09

 

 
T24 - Soner Sarıkabadayı şarkısı olan ''Vesile'' adlı single’ı ile 2009'da çıkış yapan Gönen, müzik kariyerine ''Bahsetme'' ile devam ediyor.
 
Yaşar Kekeva Plak etiketi ile geçtiğimiz günlerde müzik marketlerdeki yerini alan albümde 6 şarkı yer alıyor. Albüme ismini veren ''Bahsetme'' özgün tarzı ile dikkat çeken Eflatun'un imzasını taşıyor. Bugüne kadar pek çok hit şarkıya imza atan Alper Narman-Fettah Can ikilisi ise albümde “Selamla” ve “Geç Babam” isimli şarkılarda karşımıza çıkıyor. ''Bahsetme''de yer alan “Kalbimin Işığı” ise Görkem Asmaz'a ait. Gönen’in albümde bir de sürprizi var. Yıllardır başka isimlerden dinlemeye alışık olduğunuz “Türlü Türlü” isimli türkü, pop-caz enstrümanları ve Gönen’in yorumuyla yeniden hayat buluyor. Albümde aranjör olarak ise Tufan Taş, Gürsel Çelik ve Serkan Ölçer'in imzaları bulunuyor.
 
"Bahsetme" adlı şarkının klip çekimleri Ortaköy ve Belgrad Ormanı’nda tamamlandı, klibin yönetmenliğini Osman Özel üstlendi. Müzik kanallarında yayınlanmadan önce sosyal paylaşım ağlarından sunulan klip, sadece iki günde binlerce kez izlendi.
 

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