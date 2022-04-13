Şarkıcı Gökhan Özen hakkında yakalama kararı

Şarkıcı Gökhan Özen’in rüşvet dağıtmakla suçladığı eski kayınpederi Mehmet Sevigen suçsuz bulundu. Bu kez Sevigen “Bana iftira atıyor” diyerek eski damadından şikâyetçi oldu. Savcılık ifadesini alamadığı Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkardı.

Şarkıcı Gökhan Özen'in 2016 yılında boşandığı eşi Selen Sevigen ile arasında sular durulmuyor. Çiftin kavgasına Selen Sevigen'in babası eski bakan Mehmet Sevigen de dahil olunca Gökhan Özen, sosyal medyada eski kayınpederinin otel açmak için rüşvet dağıttığını ve CİMER'e şikâyet ettiğini açıkladı. Sevigen önce Özen hakkında 1 liralık tazminat davası açtı ve kazandı. Eski bakan iftiraya maruz kaldığını belirterek ayrıca suç duyurusunda da bulundu. Sabah gazetesinden Atakan Irmak imzalı habere göre, Savcılık ifadesini alamadığı Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkardı ancak avukatları Özen'in yurt dışından geleceğini ifade ederek yakalamanın kaldırılmasını talep etti.

Savcılık ünlü şarkıcının yakalamasını ifadeye gelmesi şartıyla kaldırdı.