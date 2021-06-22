Şarkıcı Emrah, kendi kripto para birimini çıkarıyor: Emrahcoin

Şarkıcı Emrah, kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Emrahcoin ya da Emcoin adıyla piyasaya sürülecek kripto para birimi için yatırım danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getiriliyor.

Konser teklifleri için organizatörlerden 30 Bitcoin talep eden ve hatırı sayılır miktarda kripto para yatırımı olduğu bilinen Emrah, tokenlerin popülerliğini artırmasıyla birlikte kendi 'coinini' piyasaya sürmeye karar verdi.

Webtekno'nun haberine göre, konuyla ilgili olarak yurt dışından yatırım uzmanları ile görüşen ve onların yönlendirmesiyle harekete geçen Emrah, şu sıralar tamamlanması gereken prosedürler üzerinde çalışıyor. Emrah'ın piyasaya süreceği coin için henüz bir isim belirlemediği, Emcoin ya da Emrahcoin isimleri arasında gidip geldiği ifade ediliyor.

Emrahcoin'in, madencilik yapılan gerçek bir kripto para birimi olmayacağı, belirli sayıda piyasaya sürülen bir 'token' olacağı belirtiliyor.