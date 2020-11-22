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Şarkıcı Ege, Koronavirüs'e yakalandı

22 Kasım 2020 12:30

Şarkıcı Ege, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Ege, “Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum” dedi.

Şarkıcı Ege, Koronavirüs'e yakalandığını Instagram hesabı üzerinden açıkladı. Ege’nin açıklaması şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde yaptırmış olduğum Covid test sonucum maalesef “pozitif” çıktı… Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder… Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin. Lütfen maske takmayı unutmayın… Güzel günlerde görüşmek ve yeniden konserlerde buluşmak dileğiyle…"

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