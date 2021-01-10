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Magazin

Şarkıcı Edis dolandırıldığını iddia etti: 50 bin liramı verin

10 Ocak 2021 20:50

Şarkıcı Edis ile bir dönem menajerliğini yapan Bon Prodüksiyon adlı şirket arasında alacak verecek tartışması yaşanıyor.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre Edis, kendisini sahte imzayla dolandırdığını iddia ettiği şirkete, bu kez de şampuan reklamı ücretinin tamamını kendisine vermeyerek 50 bin lirasını himayelerinde tuttuğu iddiasıyla alacak davası açtı. Genç şarkıcı, imzaladıkları sözleşmede bu durumun açıkça görüldüğünü anlatıp parasının ödenmesini talep etti.

Şarkıcı Edis'i şöhrete kavuşturduklarını ve borç verdiklerini ileri süren menajerlik şirketi, 3,5 milyon liralık alacağı için dava açmış, şarkıcı hakkında ihtiyati haciz kararı verilmişti.

Ancak Asliye Ticaret Mahkemesi bu haczi kaldırmıştı.

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