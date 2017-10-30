Şarkıcı Edis Bursa'da hayranlarıyla buluştu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda sanatçı Edis Görgülü hayranlarıyla buluştu.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Edis Görgülü hayranlarıyla buluştu. Edis, yaklaşık 4 bin kişinin izlediği konserde sevilen parçalarını seslendirdi. Yüksek tempolu sahne performansı ile yaklaşık 2 saat konser veren Edis, kendisine eşlik eden hayranlarına teşekkür ederek alandan ayrıldı.

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