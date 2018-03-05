ŞARKICI ECE SEÇKİN'İN ANNESİNE GASPÇI DEHŞETİ... ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GÖTÜRÜLÜŞÜNÜ BÖYLE İZLEDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

Büyükçekmece\'de şarkıcı Ece Seçkin\'in evine girerek içerde bulunan annesi Lale Seçkin\'i bağlayarak etkisiz hale getiren ve evde bulunan ziynet eşyaları ile gümüş bibloları gasp eden biri kadın iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şarkıcı Ece Seçkin, Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek gasp edildikten sonra bulunan eşyalarını polisten teslim alırken \"Hırsızlardan birinin çok güvendiğimiz yan villada oturan hizmetçi çıkmasına çok şaşırmadım. Zaten hep böyle oluyor\" dedi. Öte yandan olayla ilgili güvenlik kameraları da ortaya çıktı.

ECE SEÇKİN GASP OLAYINI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURMUŞTU

Büyükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi üzerinde 1 Mart 2018 tarihinde meydana gelen olayda alışverişin ardından eve gelen Ece Seçkin\'in annesi Lale Seçkin, içeride hırsızlarla burun buruna gelmişti. Şüpheliler Lale Seçkin\'in elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra evde bulunan ziynet eşyaları ile gümüş bibloları alarak olay yerinden kaçmışlardı. Bağlarından kurtulan Lale Seçkin\'in haber vermesi üzerine polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılmış, Ece Seçkin olayı sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

İLK ŞÜPHELİ 16 SAAT SONRA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti. Bu ipucu değerlendirilerek şüphelilerden Gürcistan uyruklu Levani T.(29)\'yi Bahçeşehir\'de çalıştığı işyerinden gözaltına aldı. Aynı yerde yapılan aramada Ece Seçkin\'in evinden çalınan eşyaların tümü bir konteynırın içinde bulundu.

YAN VİLLANIN KADIN HİZMETÇİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Levani T.\'nin anahtarı Ece Seçkin\'in oturduğu villanın karşısında hizmetçilik yapan Nona K.(42)\'den temin ettiği belirlendi. Bunun üzerine Nona K., da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Nona K.\'nın oğluyla Levani T.\'nin arkadaş olduğu belirlendi.

ECE SEÇKİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GELDİ

Öte yandan gasp edilen eşyaları için Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen şarkıcı Ece Seçkin \"Annem içeri girince onlarla karşılaşmış. Onu bağlayıp eşyalarımızı almışlar. Annemin sağlığının yerinde olması bayılma taklidi yapmasıdır. .Tabii ben anneme bir şey olmadığına seviniyorum. Çok ucuz kurtulduk\" dedi.

HİZMETÇİNİN GÖZALTINA ALINMASINA ŞAŞIRMADI

Gasp olayıyla ilgili yan villanın hizmetçisinin gözaltına alındığına saşırmadığını söyleyen Ece Seçkin \"Annem bağlarından kurtulduktan sonra hemen onun yanına koşmuş. O da onunla birlikte saatlerce ağlamıştı. Daha sonra gözaltına alındığını öğrendim. Biz bazen evin anahtarını ona bırakıyorduk. O da anahtarı kopyalamış. Suçlular anahtarı ondan almış. Ancak bu beni çok şaşırtmadı. Zaten hep böyle olmuyor mu? Yakınınızdaki bir kişiyle ilgisi olabiliyor \" dedi.

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE ÇIKARILIŞINI İZLEDİ

Şarkıcı Ece Seçkin daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğünün kapısına gelerek olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye çıkarılışlarına izledi. Şüphelilerin emniyet müdürlüğü binasından götürülmesinin ardından Ece Seçkin polislere teşekkür ederek Asayiş Şube Müdürlüğünden ayrıldı.

Öte yandan olayla ilgili yeni ortaya çıkan görüntülerde şüphelilerin eve gelişleri, olayın ardından Lale Seçkin\'in evden çıkarak karşı villaya girişi görülüyor. Lale Seçkin\'in elleri bağlı bir şekilde yardım istemek için koştuğu Nona K., ertesi gün polis tarafından şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

GÜVENLİK KAMERASI

////////////////////////////////////

-Şüphelilerin eve geliş ve girişileri

-Şüphelilerin evden ayrılması

-Lale Seçkin\'in elleri bağlı şekilde dışarı çıkması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

/////////////////////////////////////

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Çalınan ziynet eşyaları

-Ece Seçkin ile röp.

-Genel ve detaylar



