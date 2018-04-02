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Şarkıcı Ebru Polat'tan 'Hatay' sitemi: Niye devlet ile olan işlerde hep aynı ekip gidiyor

Demet Akalın'dan destek geldi: Bizi arayan olmaz canım!

02 Nisan 2018 22:20

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısında düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan askerlere destek vermek için Hatay’a giden sanatçı ve sporculardan oluşan heyetin bileşenlerini eleştiren şarkıcı Ebru Polat, benzeri etkinliklere hep aynı isimlerin çağrılmasından şikayetçi oldu. 

Kişisel Twitter hesabından "Niye devlet ile olan işlerde hep aynı ekip gidiyor”sorusunu yönelten Polat, "Biz de Afrin'e gitmek, askerlerimizin yanında olmak istiyorduk... Kim var yenilerden? Kimse yok” yorumunda bulundu. Şarkıcı Demet Akalın da Polat’a destek vererek, "Bizi arayan olmaz canm! Tekel! De” ifadelerini kullandı. Polat, Akalın’ın yorumu üzerine şunları söyledi:

"Evet bizi hiç çağıran yok. Biz de devletimizin yanında olmak, ülkemiz için, askerlerimiz için bir şeyler yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızla yan yana olmak istiyoruz."

Aralarında Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaraylı futbolcular Tarık Çamdal, Eray İşcan, altyapı antrenörü Gökhan Zan ve sunucu Esra Erol'un bulunduğu sanatçı ve sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la birlikte, Zeytin Dalı Harekâtı'na katıln askerleri ziyaret etmişti. 

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