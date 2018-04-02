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"Tatlıses'le memleketin kısa tarihi; 2013'te 'Megri Megri'yi söylüyordu, bugün askerlere 'Yaylalar' türküsünü çığırıyor"

Tatlıses, 'Yaylalar' türküsünü Afrin harekâtına uyarlamıştı

02 Nisan 2018 13:20

Gazeteci Bülent Mumay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte Hatay'daki sınır birliklerini ziyarete giden sanatçılar arasında yer alan ve burada "Yaylalar" türküsünü Afrin harekâtına uyarlayarak seslendiren İbrahim Tatlıses'i eleştirdi.

Mumay, kişisel Twitter hesabında Tatlıses'in videosunu paylaşarak "İbrahim Tatlıses ile memleketin kısa tarihi: 2013'te Şivan Perver ile birlikte Megri Megri'yi söylüyordu. Bugün askerlere 'Yaylalar yaylalar' türküsünü çığırıyor" dedi. Mumay, paylaşımına "Atlı karınca dönüyor, dönüyor" tabelasını da ekledi. 

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