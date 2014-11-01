Şarkıcı Ciguli hayatını kaybetti!

Hayatına Bulgaristan'da devam eden ve daha önce kalp ameliyatı geçiren Ciguli, dün saat 21.00 sularında yaşama veda etti.

Daha önce ameliyat olduğu kalbinden rahatsızlanan ve Sofya'daki bir hastanede ameliyata alınan Ciguli, ciğerlerinde yaşanan sorun nedeniyle aldığı narkozdan uyanamayarak yaşamını kaybetti.

Ciguli'nin ölüm haberini Twitter’da Türk sanat müziğinin ünlü sanatçı Onur Akay duyurdu. Akay, “Sosyal medyada daha önce 3 kez Ciguli’yi öldürdükleri için önce inanmadım! 3 ayrı menajerden aldığım haber ne yazık ki doğru. Ciguli dün saat 21.00 sularında yaşama veda etmiş. Sofya'daki bir hastanede ameliyata alınmış ancak, ciğerlerinde yaşanan sorun nedeniyle aldığı narkozdan uyanamayarak yaşamını kaybetmiş. Kederli ailesinin başı sağolsun” dedi.

CNNTürk'ün haberine göre, Ciguli'nin cenazesi, Bulgaristan'ın Haskova şehrinde toprağa verilecek.

Ciguli kimdir?

Ciguli, 1957 yılında Bulgaristan‘da doğmuştur. Bulgaristan resmi kayıtlarına göre adı Angel Jordanov Kapsov‘dur. Asıl adı Ahmet‘tir. 1991 yılında Çakıl Gazinosu'nda Hülya Avşar'a akordeon çalarak gazino hayatıyla tanıştı. 1998 yazında İzmir Fuarı'nda sahnede İbrahim Tatlıses ve Sibel Can'ın arkasında çaldı. İki sanatçının da sahne programı sırasında sergilediği renkli şovlarla adını müzik camiasında duyurdu. 1999 yılının Ocak ayında ise çıkardığı ‘Binnaz’ adlı şarkısıyla uzun süre gündemde kaldı. "Bizim Sokak" isimli dizide de rol alan Ciguli, 6. Kral TV Video Müzik Ödüllerinde En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı ödülüne layık görülmüştür.