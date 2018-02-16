T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şarkıcı Cevher, trafik kazasında yaralandı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ŞARKICI Cevher Cevher, Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı

16 Şubat 2018 15:28

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ŞARKICI Cevher Cevher, Manisa\'nın Akhisar ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı. İstanbul\'a götürülüp, hastanede tedaviye alınan Cevher, omzu ve dirseğindeki kırıklar nedeniyle ameliyat edildi.
Geçen salı günü Akhisar\'da trafik kazası geçiren şarkıcı Cevher Cevher, Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Sağ omzunda ve dirseğinde kırık olduğu belirlenen Cevher, ilk müdahalesinin ardından İstanbul\'daki özel bir hastaneye götürüldü. Cevher, burada ameliyat edildi.
Şarkıcının menajeri Engin Karagülmez, sosyal medya hesaplarından kaza hakkında bilgi verdi. Cevher Cevher\'in hayati tehlikesinin bulunmadığını anlatan Karagülmez, \"Kazanın ardından hızla buraya sevk ettirdik. Sağ omzunda ve dirseğindeki kırıklar nedeniyle bir süre sahneye çıkamayacak\" dedi. Karagülmez, kaza nedeniyle Türkiye\'nin farklı şehirlerindeki konser programlarının da iptal edildiğini açıkladı.
Arabesk ve pop şarkılarını özgün yorumlamasıyla dikkat çeken Cevher Cevher\'in hayranları ise sosyal medya üzerinden şarkıcıya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LALELİANTALYA DHACevher Cevher Manisa AkhisarCevherGeçenAkhisarCevher CevherDevlet HastanesiSağEngin KaragülmezCevher CevherKaragülmezTürkiyeArabeskFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24