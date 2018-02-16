Şarkıcı Cevher, trafik kazasında yaralandı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ŞARKICI Cevher Cevher, Manisa\'nın Akhisar ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı. İstanbul\'a götürülüp, hastanede tedaviye alınan Cevher, omzu ve dirseğindeki kırıklar nedeniyle ameliyat edildi.

Geçen salı günü Akhisar\'da trafik kazası geçiren şarkıcı Cevher Cevher, Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Sağ omzunda ve dirseğinde kırık olduğu belirlenen Cevher, ilk müdahalesinin ardından İstanbul\'daki özel bir hastaneye götürüldü. Cevher, burada ameliyat edildi.

Şarkıcının menajeri Engin Karagülmez, sosyal medya hesaplarından kaza hakkında bilgi verdi. Cevher Cevher\'in hayati tehlikesinin bulunmadığını anlatan Karagülmez, \"Kazanın ardından hızla buraya sevk ettirdik. Sağ omzunda ve dirseğindeki kırıklar nedeniyle bir süre sahneye çıkamayacak\" dedi. Karagülmez, kaza nedeniyle Türkiye\'nin farklı şehirlerindeki konser programlarının da iptal edildiğini açıkladı.

Arabesk ve pop şarkılarını özgün yorumlamasıyla dikkat çeken Cevher Cevher\'in hayranları ise sosyal medya üzerinden şarkıcıya geçmiş olsun dileğinde bulundu.



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