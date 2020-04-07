Şarkıcı Cenk Eren'den sağlık çalışanlarına "Düğünlerinde sahne alma" teklifi

Şarkıcı Cenk Eren, Koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için bir çağrı yaptı. Eren, virüs tehlikesi geçtikten sonra İstanbul'da düğünü olacak en az iki yoğun bakım hemşiresinin düğününde sahne alacağını söyledi.

Twitter üzerinden çağrı yapan Eren, Koronavirüs'le mücadelede ön cephede olan sağlık çalışanları için bir paylaşım yaptı. Eren, "Bu günler geçince İstanbul'da düğünü olacak yoğun bakım hemşiresi olanlar arasından kura çekip en az 2 tanesinin düğününde şarkı şöyleyeceğim. Fırın ve bulaşık makinaları da benden (Sahnem de güzeldir, iyi eğlendiririm)" ifadelerine yer verdi.

Eren'in paylaşımının altına kısa sürede çok sayıda yorum gelince şunları yazdı "Anlaşıldı bu iş iki hemşirenin düğününde şarkı söylemekle olmayacak ne güzel şeyler yazıyorsunuz.Bu baya büyüyor… Türkiye genelinde yapacağız anlaşıldı. Sağolun varolun haberleri bekleyin”