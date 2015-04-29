Şarkıcı Çelik'ten eleştirici: Nihat Doğan'a tecavüz edildi

Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, verdiği bir röportajda, Vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın ardından attığı tweet'le tepki toplayan Nihat Doğan'la ilgili olarak, "Nihat Doğan'a tecavüz edildi. Nihat Doğan'ın yaptığını doğru bulmuyorsan tercihini ona göre yaparsın, bunu kim istiyorsa tartışsın" dedi.

Haberaktüel'e bir röportaj veren Çelik, şunları söyledi:

"Özgecan diye bir kardeşimiz vardı. Allah ona rahmet eylesin. Büyük bir zulüm görmüş ve o zulme karşı bir tepki oluşmuş. Böyle bir zulüm olduğunda, halkın tepkisi ve iradesi yasalara yansıyıp, olaylar olduktan sonra değil, olmadan önce önlenerek çözülmeli ve hedef bu olmalıdır."





'Muhtemel olayları önlemeliydik'





Nihat Doğan'a yöneltilen eleştirilerin sorunu çözmediğini söyleyen Çelik, "Ama bunun tam tersi oldu; Nihat Doğan'a tecavüz edildi. Nihat Doğan'ın yaptığını doğru bulmuyorsan tercihini ona göre yaparsın, bunu kim istiyorsa tartışsın. Ben, Nihat Doğan üzerinden yapılan bu eleştirinin, sorunu çözüp çözmediği kısmından bahsediyorum. Toplum bir öfke oluşturdu ama bu öfke; adalete ve yasaya yansımalıydı. Biz bu şekilde buna benzer muhtemel olayları önlemeliydik ve hedefimiz bu olmalıydı" ifadelerini kullandı.

'Nihat Doğan üzerinden işi bitirdik'

Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Yasama, yürütme ve yargıdaki amaç budur. Halk, iradesini yasamaya, yani devlete devredecek. Ve iradesine diyecek ki; 'ben bu tip olayların olmasını istemiyorum, bütün toplum olarak biz bunu istemiyoruz!'

Ama tam tersi oluyor. Hiç kimse ve hiçbir kurul bir sonuca gidemiyor. Nihat Doğan bir şeyler söyledi ve onun üzerinden işi bitirdik biz... Sanki bütün sorun çözülmüş gibi. Aynısını deprem olduğunda Veli Göçer'e de yaptık."

