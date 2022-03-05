T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şarkıcı Çelik'ten Zafer Partisi'ne destek

Zafer Partisi, şarkıcı Çelik'in desteğini, "E tabi devir değişti ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik Erişçi artık Zafer Partisi'nde" diyerek duyurdu

05 Mart 2022 09:27

Hercai, Ateşteyim, Dilberim şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı Çelik Erişçi, Ümit Özdağ'ın lideri olduğu Zafer Partisi'ne destek verdi.

Haberi, partinin Kayseri İl Teşkilatı sosyal medya hesabından duyurdu. Partiden yapılan açıklamada "E tabi devir değişti ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik Erişçi artık Zafer Partisi'nde" denildi.

Çelik'in partiye üye olduğunun anlaşılması için daha sonra şu açıklama yapıldı:

"Kıymetli Sanatçımız Çelik Erişçi'nin partimize resmi bir katılımı ve Parti içi bir görevi şu anda bulunmamaktadır. Kendisi Destek olarak Zafer Partisi'nde bizimledir. Kendisinin bu çok değerli desteği için biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Meşalemizin bir ateşi de artık kendisinin eserleridir."

Çelik ErişçiateşteyimÜmit ÖzdağZafer Partisi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24