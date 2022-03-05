Şarkıcı Çelik'ten Zafer Partisi'ne destek

Hercai, Ateşteyim, Dilberim şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı Çelik Erişçi, Ümit Özdağ'ın lideri olduğu Zafer Partisi'ne destek verdi.

Haberi, partinin Kayseri İl Teşkilatı sosyal medya hesabından duyurdu. Partiden yapılan açıklamada "E tabi devir değişti ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik Erişçi artık Zafer Partisi'nde" denildi.

Çelik'in partiye üye olduğunun anlaşılması için daha sonra şu açıklama yapıldı:

"Kıymetli Sanatçımız Çelik Erişçi'nin partimize resmi bir katılımı ve Parti içi bir görevi şu anda bulunmamaktadır. Kendisi Destek olarak Zafer Partisi'nde bizimledir. Kendisinin bu çok değerli desteği için biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Meşalemizin bir ateşi de artık kendisinin eserleridir."