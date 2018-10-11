ŞARKICI BERKAY ŞAHİN'İN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI (1)

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)

Milli futbolcu Arda Turan ile ünlü sanatçı Berkay\'ın arasında yaşanan olaylarla ilgili, Berkay\'ın avukatı Ayşegül Mermer bir basın açıklaması yaptı. Mermer, çeşitli iddialarla gündeme gelen olaya ilişkin müvekkilinin şu ana kadarki açıklamalarının geçerli olduğunu söyledi. Arda Turan\'ın, Berkay\'ın tedavi olduğu hastanede üzerindeki silahı birkaç el ateşlediğini ve konunun adli makamlara intikal ettiğini ifade etti. Avukat Mermer, milli futbolcunun şu sıralarda emniyette ifade verdiğini açıkladı.

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Avukatın açıklaması

