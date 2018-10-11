T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞARKICI BERKAY ŞAHİN'İN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI (1)

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) Milli futbolcu Arda Turan ile ünlü sanatçı Berkay'ın arasında yaşanan olaylarla ilgili, Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer bir basın açıklaması yaptı

11 Ekim 2018 22:28

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)
Milli futbolcu Arda Turan ile ünlü sanatçı Berkay\'ın arasında yaşanan olaylarla ilgili, Berkay\'ın avukatı Ayşegül Mermer bir basın açıklaması yaptı. Mermer, çeşitli iddialarla gündeme gelen olaya ilişkin müvekkilinin şu ana kadarki açıklamalarının geçerli olduğunu söyledi. Arda Turan\'ın, Berkay\'ın tedavi olduğu hastanede üzerindeki silahı birkaç el ateşlediğini ve konunun adli makamlara intikal ettiğini ifade etti. Avukat Mermer, milli futbolcunun şu sıralarda emniyette ifade verdiğini açıkladı.

Görüntü Dökümü:
---------------
Avukatın açıklaması
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin COŞKUNMurat SOLAKDHA MilliArda TuranBerkayAyşegül MermerMermerArda Turan BerkayAvukat MermerGörüntü Dökümü Avukatın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24