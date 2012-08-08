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Yaşam

Şarkıcı Berkant yoğun bakımda

Kanser teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda yatan Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Berkant'ın durumu ciddiyetini koruyor

08 Ağustos 2012 17:16

40 yıldan fazla süredir unutulmayan ve hiç eskimeyen "Samanyolu" şarkısını dünya müziğine armağan eden Türk Müziği"nin efsane ismi Berkant Akgürgen, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Koşuyolu Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Hürriyet'tin haberine göre, geçen cumartesi Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda Semiha Yankı, Gökben, Selçuk Ural, İskender Doğan ve Nil Burak'la beraber konser vermeye hazırlanan Berkant'ın nefes alma sorunu yaşadığı ve durumu ağırlaştığı için sahneye çıkamadığı öğrenildi.

Sanatçı arkadaşı Selçuk Ural, twitter sayfasından Berkant'ın sağlık durumunun kötü olduğunu açıkladı ve yardım çağrısında bulundu.

Ural; “Sayın Kültür Bakanımız Ertuğrul Günay"a sesleniyorum. Berkant Abimiz çok hasta. Sizlerin ilgisi ve yardımına ihtiyacı var. Kendisi Koşuyolu Devlet Hastanesi"nde yatıyor. Ama onu daha iyi imkanlara sahip bir hastaneye yatırmak istiyoruz” dedi.

Sanatçı Berkant'tan ise şimdilik hastalığının gizlendiği belirtildi.

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