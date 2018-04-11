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Şarkıcı Bergen'i öldüren eski eşi, çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

ADANA, (DHA) - ADANA'nın Pozantı ilçesinde arabesk şarkıcısı Bergen’i öldüren eski kocası Halis Serbest, dört çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Kozan ilçesinde tutuklandı

11 Nisan 2018 15:13

ADANA, (DHA) - ADANA\'nın Pozantı ilçesinde arabesk şarkıcısı Bergen’i öldüren eski kocası Halis Serbest, dört çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Kozan ilçesinde tutuklandı.
Çıkardığı albümündeki şarkısı, \'Acıların kadını\' lakabıyla tanınan arabesk müzik şarkıcısı Bergen’in yüzüne 1982’de kezzap atan, boşandıktan sonra da 1989 yılında da silahla vurup öldüren eski kocası Halis Serbest, bir süre cezaevinde yattıktan sonra serbest kaldı. Adana\'da yaşamını sürdüren Halis Serbest, Kozan ilçesinde 2\'si 16, 2\'si 17 yaşında olan 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Ailelerden 3\'nün şikayetçi olduğu Halis Serbest, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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