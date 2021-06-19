Şarkıcı Berdan Mardini'nin eski eşine silahlı saldırı

İstanbul'da ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin 3 ay önce boşandığı eşi silahlı saldırıya uğradı. Aracına 5 mermi isabet eden Fatoş Karademir'in bacağından yaralandığı öğrenildi.

Olay, Büyükçekmece Alkent 2000 sitesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre ünlü şarkıcı Berdan Mardini’nin ayrıldığı eşi Fatoş Karademir’e aracıyla seyir halindeyken motosikletli bir kişi yaklaştı. Silahlı olan şüpheli peş peşe ateş etti. Saldırganın silahından çıkan 5 mermi otomobile isabet ederken kurşunlardan biri de Fatoş Karademir’in bacağına isabet etti.

Yaralanan Karademir, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İstanbul Emniyeti şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.