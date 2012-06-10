Şarkıcı Bengü İstanbul'da trafik kazası geçirdi

Şarkıcı Bengü'nün içinde bulunduğu minibüs Tem otoyolunda kaza yaptı. Bengü ve şoförü kazadan yaralı kurtulurken, koruması yaşamını yitirdi.



Dün Ankara'da konser verdiği ve sabaha karşı kara yoluyla İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenilen Bengü'nün özel minibüsü TEM Otoyolu Çamlıca gişelerine 500 metre kala kaza yaptı. Ünlü sanatçı Bengü Erden ve şoförü Salih Yağlıcı yaralı olarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak Bengü'nün koruması o kadar şanslı değildi. Bengü'nün yakın korumalığını yapan Ümit Özer olay yerinde yaşamını yitirdi. Özer'in cenazesi Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tem otoyolunda, çok hızlı seyrettiği öğrenilen minibüs, Çamlıca gişelere 500 metre kala kontrolden çıktı. Önce hızla bariyere çarpan minibüs, orta refüjde ters dönerek durabildi.

Sabaha karşı meydana gelen kazadan yaralı kurtulan Bengü'nün şoförü Salih Yağlıcı yakında bulunan dinlenme noktasına giderek, buradaki kamyonculardan yardım istedi. Yardıma koşan kamyoncular Bengü'yü yaralı olarak minibüsten çıkardı. Olay yerine ambulans çağrıldı. Bengü'ye ve Yağlıcı'ya ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ancak Bengü'nün koruması Ümit Özer için yapılacak bir şey yoktu,. Özer'in cenazesi ayrı bir ambulansla Ümraniye Devlet hastanesine kaldırıldı.

Bengü ve şoförü Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza yerinde ambulansa bindirilirken yüzünü kapatan Bengü sedye üzerinde acile getirilirken hastane içinde görüntülendi. Yüzünde sıyrıklar olan Bengü'nün vücudunun çeşitli yerlerinde de kırıklar olduğu öğrenildi. Bengü'nün şoförü Salih Yağlıcı'ysa kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu. Tedavisi ayakta yapıldı.

Bengü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden özel bir hastaneye sevk edildi. Bengü sedyeyle çıkarılırken, " Arkadaşlar ben iyiyim "dedi.