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Yaşam

Şarkıcı Baha gözaltına alındı

Konser için Manisa'ya giden şarkıcı Baha ile orkestra üyeleri, kendilerine tahsis edilen minibüsün çalıntı çıkması üzerine gözaltına alındı. Baha ve arkada

19 Eylül 2008 03:00

İstanbul'dan Manisa'ya konser vermek için giden pop müzik şarkıcısı Baha ile orkestra üyeleri, bindikleri minibüsün çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. Baha ile orkestra elemanları, savcılıkta ifade verdikten sonra serbest kaldı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Manisa'ya giden Baha ve orkestra üyelerinin bulunduğu 34 ADM 45 plakalı minibüs, Saruhanlı ilçesinde Bölge Trafik Ekiplerince durduruldu. Minibüsün çalıntı olduğu belirlenirken, araçtakiler de gözaltına alındı.
Baha ve orkestra üyeleri ifadelerinde, minibüsün kendilerine bağlı bulundukları şirket tarafından tahsis edildiğini, minibüsün çalıntı olduğundan haberleri olmadığını belirttiler.
Savcılıkta yaklaşık 2 saat ifade veren Baha ve orkestra üyeleri serbest bırakılırken, minibüse el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. 

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