Şarkıcı Baha gözaltına alındı

İstanbul'dan Manisa'ya konser vermek için giden pop müzik şarkıcısı Baha ile orkestra üyeleri, bindikleri minibüsün çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. Baha ile orkestra elemanları, savcılıkta ifade verdikten sonra serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Manisa'ya giden Baha ve orkestra üyelerinin bulunduğu 34 ADM 45 plakalı minibüs, Saruhanlı ilçesinde Bölge Trafik Ekiplerince durduruldu. Minibüsün çalıntı olduğu belirlenirken, araçtakiler de gözaltına alındı.

Baha ve orkestra üyeleri ifadelerinde, minibüsün kendilerine bağlı bulundukları şirket tarafından tahsis edildiğini, minibüsün çalıntı olduğundan haberleri olmadığını belirttiler.

Savcılıkta yaklaşık 2 saat ifade veren Baha ve orkestra üyeleri serbest bırakılırken, minibüse el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.