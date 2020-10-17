Şarkıcı Aynur Aydın: Ben sahnedeyken bütün gece kafama fıstık attı

Almanya doğumlu şarkıcı Aynur Aydın, ilk sahneye çıktığı zaman bır kadın tarafından kafasına fıstık atılarak tacize uğradığını anlattı.

Aydın olayı, "İlk konserimi verdiğim zamanlarda Makedonya'da bir mekanda sahneye çıkmıştım. O zamanlar daha çok yeniydim, 3-4 aylık bir kariyerim vardı. Gecede sahneye çıktım. Şarkılarımı söylüyorum. Bir kız en ön sırada oturuyor. Bütün gece kafama fıstık atıp eliyle beğenmediğini belirten işaretler yapıyor. Böyle bir sahne tecrübesiydi, yani çok ilginçti. Hiç anlam veremedim" diye anlattı.

"Hem beni sevmeyip, hem de konserime geliyor. Bir de inatla gece boyunca gitmiyor" diyerek şaşkınlığını ifade eden ünlü şarkıcı, şöyle devam etti:

"Açıkçası bu kişiyi rakiplerimin tuttuğunu düşünüyorum. Çünkü başka mantıklı bir açıklaması yok. Sevmediğin bir kişinin konserine gidip neden en önde durup sonuna kadar beklersin ve böyle bir hareket yaparsın. Kesinlikle beni kendilerine rakip olarak gören ya da çekemeyen birileri bu kızı gönderdi ve böyle bir şey yapmasını istediler."