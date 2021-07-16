Şarkıcı Aylin Coşkun, Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı

Şarkıcı Aylin Coşkun, sosyal medya hesabından Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı. Coşkun, "Dikkatsizin biri hepimizi yaktı. Tek duam anneme bulaşmamış olması" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve çeşitli mutasyonları ortaya çıkan Koronavirüs'e yakalanan Aylin Coşkun, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı, kötü haberi Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Covid testim pozitif ne yazık ki. İlk çıktığı günden beri sebzelerini eldivenle tutup yıkayan biri olarak dikkatsizin biri yaktı hepimizi.”

“Tek duam anneme meleğe bulaşmamış olması. Neyse nasipten ötesi yokmuş. Lütfen benimle temasta olanlar test yaptırsın. Çok üzgünüm.”