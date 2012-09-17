Şarkıcı Atilla Taş, kendisini uyaran şoförü dövdü!

Kendisini emniyet şeridine girmemesi konusunda uyaran 67 yaşındaki sürücüyü yumruklayıp kaçan Atilla Taş'ın kimliği, plakası sayesinde tespit edildi

Şarkıcı Atilla Taş, trafikte kendisini emniyet şeridine girmemesi konusunda uyaran 67 yaşındaki Mustafa Taşkın adlı sürücüyü yumrukladı. Dayak yiyen sürücü olayın ardından, plakasını aldığı Taş'ı polise şikâyet etti. Olay önceki gün, E-6 Karayolu üzerinde Büyükçekmece Belediyesi önündeki viyadükte saat 13.00'te meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halinde olan şarkıcı Atilla Taş, yoğun trafik nedeniyle emniyet şeridine girdi.

Taş'ın emniyet şeridinden gitmesine sinirlenen sürücü 67 yaşındaki Mustafa Taşkın, "İnsanlar normal yolda beklerken sen neden emniyet şeridinden gidiyorsun" diyerek tepki gösterdi. Yanında kız arkadaşı bulunan şarkıcı Taş, bu sözler üzerine otomobilinden inerek sürücü Taşkın ile tartışmaya başladı. İddiaya göre Taş, tartışma sırasında Taşkın'a üç yumruk attı. Daha sonra da, 34 BD 246 plakalı otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Yediği yumruklarla yere düşen Taşkın'ın gözü morarırken, başı kan içinde kaldı. Vatandaşların yardımı ile yerden kalkan Taşkın, aracına binerek Taş'ın peşine düştü. Bir süre otomobili ile Taş'ı takip eden Taşkın, daha sonra Silivri Karakolu'na giderek Taş hakkında şikâyette bulundu.

Şeker ve tansiyon hastası

Taşkın'ın kızı E.T. duruma tepki göstererek, "Babam şeker ve yüksek tansiyon hastası. Kendini sanatçı zanneden Atilla Taş, kendisini emniyet şeridine girmemesi için uyaran babamı darp etmiş. Bunun adı magandalıktır. Yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Hadımköy jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, olay yerindeki MOBESE kameraları incelemeye alındı.

Mustafa Taşkın, otomobiliyle kaçan Atilla Taş'ın peşine düştü. Ancak takipten sonuç alamadı. (Sabah)