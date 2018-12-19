Şarkıcı Anca Pop Tuna Nehri'nde ölü bulundu

34 yaşındaki Romanyalı şarkıcı Anca Pop arabasının Tuna nehrine uçması sonrası hayatını kaybetti.

Acil durum ekipleri Pop'un cesedini ve arabasını Tuna Nehri'nde buldu. Polisin yaptığı açıklmaya göre kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Müzik hayatına 2004 yılında başlayan şarkıcının hayatı, 2008 ünlü sanatçı Goran Bregović ile tanışması ve albümü için beraber çalışmaları sayesinde değişmişti.

Billboard Pop'un müziğini geleneksel Balkan müziği ve ana akım pop müziğin bir karışımı olarak tanımlıyor.