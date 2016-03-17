Şarkıcı Alişan: Bana büyü yaptılar, duayla kurtuldum

'Azazil 2 Büyü' filminde konuk oyuncu olarak yer alan ve 1000 yıl önce yaşayan bir hocayı canlandıran şarkıcı ve oyuncu Alişan, dört yıl önce yaşadığı bir olayın filmde rol almasında etkisi olduğunu söyledi. ''O dönem hayatımda her şey ters gitmeye başladı. İş hayatım sekteye uğradı" diyen Alişan, "Son dakika olacak işlerim iptal oldu. Sosyal çevremle bağım koptu. İşimle, kendimle kısaca hayatımla ilgili bana ''bir şey'' yapılmıştı. Evimin duvarlarında İbranice yazılar belirdi ve bu yazılardan kurtulamıyordum. Bir arkadaşım aracılığıyla Salih Memişoğlu'yla tanıştım. Salih Hoca'yı ziyaret ettim, o da sağ olsun evime geldi. Dualarıyla büyüyü bozdu" diye konuştu.

Bu tür şeyleri başına gelmeyenlerin bilemeyeceğini söyleyen Alişan, “ Büyü dediğimizde sanki hayali bir şeyden bahsediliyormuş gibi gelebilir ama Elhamdülillah Müslümanımız. Kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’de de bu konuyla ilgili inmiş ayetler var. Karşılaştığım bu durumda beni hiçbir karşılık beklemeden kurtaran Salih Hoca oldu” dedi.

Salih Hoca sayesinde işlerinin ve hayatının yoluna girdiğini de söyleyen Alişan, filmde rol almasını bir vefa borcu olarak görüyor:

“Ve benim Salih Hoca'ya vefa borcum vardı. Salih Hoca, 'oğlum Burak Memişoğlu, Azazil 2 Büyü filminin yapımcılığını yapıyor. Filmimizde oynar mısın?' diye sorunca düşünmeden kabul ettim.''

"Filmin geliri şehit çocuklarına"

Alişan, ''Ülkemiz zor günler geçiriyor. Terör olaylarında hepimizin canı yanıyor. Azazil 2 Büyü filmi bu açıdan da önemli bir sorumluluk üstlendi ve Azazil 1'de olduğu gibi tüm gelirini Dünya Şehit Çocukları Vakfı'na bağışladı. Şehit çocuklarına ne yapılsa az; elbette acıları dindirilemez ama o çocukların gelecekleri için yapılacak maddi yardımların da çok değerli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.

Gerçek bir olaydan yola çıkılarak çekilen ‘Azazil 2 Büyü’de Ayça Kuru, Sertan Erkaçan ve Tuğçe Kurşunoğlu rol alıyor. Mustafa Özen yönettiği film 25 Mart'ta gösterime girecek.