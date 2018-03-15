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Şarkıcı Ali Ata'dan Suriye sınırındaki Mehmetçiğe ziyaret

Yılmaz BEZGİN- Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- ŞARKICI Ali Ata, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınırda görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti

15 Mart 2018 15:38

Yılmaz BEZGİN- Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- ŞARKICI Ali Ata, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde sınırda görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Ata ayrıca, sınır köylerini gezerek vatandaşlarla da görüştü.
Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine gelen Şarkıcı Ali Ata, savaşın en büyük mağdurlarının çocuklar olduğunu belirterek, \'\'İki gündür buradayım, sınıra geldim. Buradaki Mehmetçiklerimize destek vermek, moral vermek için geldim. Sonuçta ben bir sanatçıyım, elimden bu geliyor. Onlara başarı diledim, morallerinin çok iyi olduğunu gördüm. Sonuçta bu ülke hepimizin, Rabbim bizim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ben Kürt asıllı bir sanatçı olarak, bu kirli savaşın Türk- Kürt savaşı olmadığını, emperyalizm ve Türkiye savaşı olduğunun mesajını vermeye geldim. Bunun yanında ‘Nenni Bebek’ diye anonim bir türkümüz vardı, onun klibini yaptık. Bu klibi Mehmetçik, şehit ve gazilerimizin anısına yaptık ve bu klibin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladık. Bunu ifşa etmemin sebebi, bizler toplumun gözleri önünde bulunan insanlarız ve örnek davranışlar sergilemek zorundayız\'\' dedi.

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