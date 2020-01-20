Şarkıcı Aleyna Tilki hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Havalimanı’nda bir yolcu ve güvenlik görevlisi ile tartışan şarkıcı Aleyna Tilki hakkında, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından soruşturma açıldı. Tilki ifadesinde şikayetçilerle uzlaşmak istediğini söyledi.

Tilki 9 Ocak 2020 günü İtalya’ya gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı’nda aynı uçağa binmek için bekleyen Ünal A. ile tartışmıştı. Tilki, A.’nın şikayetçi olacağını söylemesi üzerine polis çağırması gerektiğini belirten güvenlik görevlisi Neslihan Ö. ile de tartışmıştı.

Olayın ardından ifadesinin alınması için havalimanı içindeki polis merkezine götürülen Tilki, ifade verdikten sonra uçağa binmemiş ve evine geri dönmüştü. Daha sonra sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yapan şarkıcı, isim vermeden Ünal A.’nın üzerine yürüdüğünü, şiddet görmekten korktuğu için kendisini koruduğunu söyledi.

Yaşanan olay sonrası şarkıcıdan şikayetçi olan Ünal A. ifadesinde bavulunu X-Ray cihazına koymak için sıra beklediği sırada Aleyna Tilki’nin sırayı beklemeden önüne geçip bavulunu cihaza koyduğu için uyardığını söyledi. Uyarısı sonrası Tilki’nin kendisine dönerek küfür ettiğini ve “Seni buradan aldırırım” diye tehdit ettiğini belirten A., Tilki’den şikayetçi oldu. Tilki, A.’nın polis çağırılmasını istemesine rağmen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı iddia edildi.

Tilki taraflarla uzlaşmak istediğini söyledi.