Şarkıcı Akon, Senegal'de kuracağı 'Akon City' için ilk kazmayı vurdu

Senegal asıllı şarkıcı Akon, kuracağı "Akon City" isimli akıllı fütüristik şehir için ilk adımı attı. "Akoin" adı verilen kripto paranın kullanılması planlanan şehirde güneş enerjisinden faydalanılacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, şarkıcı Akon, Senegal hükûmetinden onay alan 800 hektarlık güneş enerjisiyle işleyecek Akon City için hazırlıklara başladı. Gerçek adı Aliaune Thiam olan Akon, Senegal Turizm Bakanı Alioune Sarr ile birlikte ilk kazmayı vurduklarını açıkladı.

Akon City adını alacak olan fütüristik şehir başkent Dakar'ın 62 mil uzağında kıyıda yer alıyor. Akon'un sunduğu şehir planında dev gökdelenler, alışveriş merkezleri, müzik stüdyoları ve çevreye duyarlı turistik mekânlar yer alıyor. Şehirde kullanılacak kripto para birimi için ise 'Akoin' ismi düşünülüyor. Akon, 2018'de bu kripto paranın akıllı telefonlar üzerinden işleyeceğini söylemişti.

Akon, şehrin Senegallilere imkân sunacağını ve ırkçılıkla karşı karşıya kalan Afrika Amerikalılara da bir yuva olacağını söyledi. Akon, "ABD'deki sistem onlara çok açıdan adaletsiz davranıyor. Eğer diasporada herhangi bir yerden geliyorsanız ve Afrika'yı ziyaret etmek istiyorsanız Senegal'in ilk durağınız olmasını isterim" dedi.