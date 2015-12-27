Şarkı sözü kavgası büyüyor; bu kez Gülşen dava açtı

Ünlü şarkıcı Gülşen, “Saklandım İzlerinde” ve “Yatcaz Kalkcaz Ordayım” gibi popüler olan şarkılarının sözlerinin kendisine ait olduğunu iddia eden İbrahim Çetin Tazeler’e dava açtı. Gülşen’in şarkı sözlerini kendisininmiş gibi kullandığını öne süren Tazeler, şarkıcıdan 40 bin liralık tazminat istemişti. Bu davanın reddini isteyen Gülşen, Tazelere 11 bin lira tazminat istemli karşı dava açtı.

Cumhuriyet’ten Emine Özcan’ın haberine göre Çetin Tazeler Mersin, Tarsus’ta yaşıyor. Annesi Sibel ve babası Serkan’la geçen günlerde İstanbul’a geldi. Hem şarkıcılar Nilay Dorsa ve Kendi’yle anlaşma yapmak için hem de mağduriyet iddiasını medyaya anlatmak için.

Anne Tazeler yukarıda ismi geçen şarkıların olduğu listeyle birlikte Gülşen ve Sinan Akçıl’a karşı dava açıp mahkemeye taşıdıkları bu hikâyenin 10 yıl önce başladığını anlatıyor: “Çetin 10 yaşındayken onu Mersin’deki Teoman konserine götürdüm. Şiir yazıp uçak yaptığı kâğıdı sahneye fırlattı. Teoman da kâğıdı okumuş, kulisine çağırdı. Kuliste ona ‘Bunlar şiir değil, şarkı sözü’ demiş.”

‘Yener Facebook’a yazdı’

“Mantık dışı. Onca dinleyici arasından Çetin nasıl geçti kulise?” sorusuna “Konser alanı olan kültür merkezi küçük bir yer. Konser de çok kalabalık değildi” cevabı veriyorlar. Konserin organizatörü de sahneye fırlatılan kâğıttan uçakları, kulise giden çocukları anımsasa da o çocuk Çetin mi bilmiyor.

Çetin giriyor araya: “Teoman da benim ismimi daha sonra düet yaptığı Hande Yener’e vermiş. Hande Yener bana Facebook’tan ulaştı. 12 yaşındaydım. Hatta ona inanmadım. Gerçek değildir diye düşündüm. O da bana eline ismimi yazdığı bir fotoğraf gönderince ikna oldum. Böylece başladı her şey. Ona şarkı sözü göndermeye başladım. Onun aracılığıyla Sinan Akçıl, Gülşen, Murat Boz ve diğerlerine... Bazen de Mersin’e gelirlerdi. Yanlarında el yazısıyla sözleri yazar onlara verirdim.”

Tarsus 3.Asliye Hukuk Mahkemesi’ne görülen davada da en çok delil olarak sosyal medyadan yazışmalar, Çetin’e özel Twitter mesajları, bu dijital delilleri inceleyen bilirkişi görüşü ve tüm bu yazışmalara şahit olan tanıklar var. Dava dosyasına da müvekkilin yaşı küçük ve imkânları kısıtlı olduğu için bu belgelerin delil olmasını talep eden bir not düşülmüş.

‘Susarsan albüm yaparız’

Baba Tazeler anlatıyor: “Biz herşeyi 2013’te tesadüfen öğrendik. Bir yakınımız ‘Çetin sosyal medyada ünlülerle mesajlaşıyor’ deyince ortaya çıktı. Yıllarca Çetin’i kandırmışlar. 12-13 yaşında bir çocuk. Hande Yener’le Gülşen’le yazışınca çok heyecanlanıyor. Hayran bu sanatçılara. Hevesleniyor. Ama şarkıcılar ‘Çetin sen daha küçüksün. Sakın ailene söyleme. Bir daha görüşemeyiz. Bu yaptığımız suç. Söz, 18 yaşına gelince sana albüm yapacağız’ diye kandırmışlar. Farkına vardığımızda zaten hukuk süreci başladı. Dava açtık. Öte yandan evimize 3 kere hırsız girdi. Önce anlamadık. Ama sonra fark ettik ki kanıtların olduğu Çetin’in bilgisayarı, defterleri çalınmış. Üstüne bir de Çetin’in sosyal medya hesapları hack’lendi. Bunlar da bize göre tesadüf değil.”

Gülşen dava açtı

Açıklama yapmayan Gülşen’in Çetin ve ailesine ‘hakaret’ davası açtığını öğreniyoruz. Sinan Akçıl’ın basın danışmanı da konuşmak istemiyor. “Bu iddiaların sahibinin akıl sağlığı yerinde olamaz. Ciddiye alınamaz...” Davalı müzisyenlerin cephesinden bu cümleleri duyuyoruz.

Trol olabilir mi?

İnternette de bu iddialar çoktan yayıldı. Sözlüklerde sayfalarca akıl yürütenler Çetin’in ‘trol’ olduğu kanısında.

Sosyal medyada “Madem bu kadar yetenekli, davayı boşversin, yoluna devam etsin. Çok daha fazlasını kazanır” yorumuna da Çetin şöyle cevap veriyor: “Şarkı sözlerimi kullandıkları için dava açtığım bu insanlar pop dünyasının tamamını oluşturuyor. Dışında kaldığım için de mesleğimi yapamıyorum.”

Yine de bütün bu dev iddialar haddinden fazla hayal kuran bir çocuğun bu hayallere ailesini de inandırmış olması mı acaba? Çetin’in kanıtlarından biri de şarkıcılara verdiği şarkı sözlerini Facebook hesabına yazıp bunu videoya çekmiş olması. Burada işler daha da enteresan bir hal alıyor.

2 yıl sonra tescillenmiş

Zira hemen hepsi albümler yayımlanmadan, şarkılar piyasaya çıkmadan iki yıl öncesinde yazılmış. Mahkemenin de MESAM ve MSG’ye ne zaman tescil edildiklerini sorduğunda aldığı cevap aynı: Çetin yazdıktan 2 yıl sonra.

‘Çetin’im ödüller senin’

Bir de Gülşen, Sinan Akçıl ve Hande Yener’in ‘onaylı’ Twitter hesaplarından yazılan Çetin’in isminin geçtiği Tweet’ler. Gülşen ve Hande Yener Kral Tv müzik ödülleri gecesinde “Çetinim bu ödüllerin hepsi senin” yazmış.