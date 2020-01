Şarkı söyleyen yolcu uçaktan atıldı

Los Angeles’tan New York'a giden uçak, yüksek sesle şarkı söyleyerek diğer yolcuları rahatsız eden bir kadın yolcu nedeniyle Kansas City'ye acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan cep telefonu görüntülerinde, uçak acil iniş yaptıktan sonra görevliler tarafından uçaktan indirilen bayan yolcu, Whitney Houston'ın, "I Will Always Love You" şarkısını söylerken görülüyor.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Kansas City havalimanı sözcüsü Joe McBride, Amerikan ABC News kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu kadın yolcunun, "uçakta kargaşaya yol açtığı ve federal havacılık kurallarını ihlal ettiği" için havalimanı polisi tarafından gözaltına alındığını söyledi.

McBride, ismi açıklanmayan kadının sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığını, ancak tekrar uçağa binmesine izin verilmediğini bildirdi. Sözcü, kadın yolcunun bir taksiyle havalimanından ayrıldığını belirtti.