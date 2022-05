'Şarkı söyleyen' penisten erkekleşen dişilere; işte hayvanların ilginç cinsel dünyası

Hayvanlarda çeşitli cinsellik yöntemleri, araştırmacıların ilgisini çekerken üreme yollarının evrimine de ışık tutuyor. Hayvanlar, çiftleşmek için birbirinden farklı sosyal etkileşim, ilgi çekme yöntemlerine başvurabiliyor. Bazı türlerin erkekleri penisinden sesler çıkararak dikkat çekerken bazı türlerin dişileri tam tersi dikkat çekmemek için "erkekleşebiliyor".

TIME dergisi, "Sexus Animalis: There is Nothing Unnatural in Nature" isimli kitaptan bir bölümü alıntılayarak, bazı hayvanların ilginç çiftleşme yöntemlerine yer verdi:

Canlı organizmalar neredeyse dört milyar yıldır gezegende yayılıyor. Evrimsel ve adaptasyon mekanizmalarıyla sayısızca farklı formlara bürünen canlılarda üremenin en dikkat çeken değişimlerden biri genital organların morfolojik çeşitliliğiyle iç döllenme oldu.

Hayvan cinselliğindeki mekanizmalar karmaşık olduğu için bunu anlamak için organların evrimine bakmak gerekiyor. Bu da 400 milyon yıl önceye gitmek anlamına geliyor. Dinozorlar dünya üzerinde var olmaya başlamadan önce döllenme temel olarak dışarıdan gerçekleşiyordu. Dişiler yumurtalarını suya bırakıyor, erkekler de spermini aynı şekilde suya bırakıyordu. Ancak bazı deniz canlıları sudan çıktığında yeni çevreye adapte olmaları gerekiyordu. Dış döllenme su dışında biyolojik nedenlerle gerçekleşmiyordu. Üremede bir adaptasyon gerekliliği de bu şekilde doğdu. Dişinin yumurtalarını vücudunda tuttuğu ve erkeğin de spermini eklediği iç döllenme meydana gelmeye başladı.

Yıllar içinde çeşitli türler farklı üreme yöntemleri geliştirmeye başladı. İşte insanlara farklı gelen, hayvanlar içinse üremeyi mümkün kılabilmek için gerekli, ilginç çiftleşme metodları:

"Cıvıldayan penis"

Micronecta scholtzi, 2 milimetre uzunluğunda ve Avrupa’daki tatlı su havuzları ve göllerinde yaygın görülen bir böcek türü. Bu türün erkekleri dişileri etkilemek için sesler çıkarıyor. Erkek böcekler, dişileri etkilemek için penislerinden “şarkıya benzer” sesler çıkarıyor. Erkek böcek, dişinin ilgisini çekmek için penisinin cıvıldama benzeri sesler çıkarmasını sağlıyor.

Syntonarcha iriastis isimli güve türü de ses çıkaran penise sahip canlılardan biri. Türün erkekleri ağaçlara ve çalılıklara konarak kanatlarını açıyor ve genital organlarını gösteriyor. Erkek bu hareketi yaptığında penisinden ses frekansları yayılıyor. Araştırmacılar bu sesin 20 metre uzağa kadar gidebildiğini tespit ederek dişilerin ilgisini çekmek için çıktığını tahmin ediyor.

Erkekleşerek kendini koruyan dişiler

Madagaskar'a endemik, monotipik bir kedimsi cinsi olan Fossa, dişilerinin bir dönem "erkekleşme" süreci geçirdiği nadir memelilerden biri olarak ilgi çekiyor. Fossa dişileri, bir süre diğerlerini erkek olduğuna inandırıyor. Bu yöntemin dişilerin kendi güvenliklerini sağlamak için yaşandığı tahmin ediliyor. Bu süreçte dişi Fossa’nın klitorisi büyüyor ve erkeklerde bulunan penise benzer bir hâle geliyor.

Dişi Fossa’lar bu şekilde karşı cinsin çiftleşme saldırılarından kendilerini koruyabiliyor.

Dişi ve erkek hayvanlar arasında sosyal etkileşimin ve birbirlerini çeşitli yollarla etkileme yöntemlerinin farklılıklar gösterdiği biliniyor.