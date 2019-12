'Şarkı söylemek ibadettir'

Antalya'nın Manavgat İlçesi'ndeki bir otelde yaz boyunca konser veren şarkıcı Sibel Can, dün gece son kez maytaplar eşliğinde sahneye çıktı. Tarkan’ın ‘Çakmak Çakmak’ adlı parçasıyla konserine başlayan Can'ı yabancı turistler de izledi. Modacı Nur Yerlitaş imzalı beyaz bir elbise giyen Can, sahnede danslarını da sergiledi.



Konserden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sibel Can, yılbaşında yeni bir albümle sevenlerinin karşısına çıkmak istediğini, 6 şarkısının hazır olduğunu belirtti. Can, bir televizyon dizisi projesiyle de ilgilendiğini söyledi.



Ramazanda sahneye çıkmam



Ramazan ayında ilk kez konser verdiğini dile getiren Can, “Benim için Ramazan’ın özel bir yeri var. Önceden programlanmış konserim olduğu için ilk kez Ramazan ayında konser verdim. Aslında hiçbir Ramazan'da sahneye çıkmadım, yaza denk geldiği için mecburen çıkıyoruz; ama ben de bir şarkıcıyım, sonuçta işimi yapıyorum. İşini yapmak da bir ibadettir. Şarkı söylemek de bir ibadet diye düşünüyorum” dedi.